59 عاما والحقيقة مغيبة - عبدالله عطية شناوة

2022/02/09 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في مثل هذا اليوم قبل 59 عاما عرض تلفزيون بغداد الذي سيطر عليه تحالف أنقلابي من البعثيين والقوميين العرب، صورا لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسم قتيلا، مضرجا بالدماء.



وبعرض تلك الصور، بدأت المقاومة الشرسة التي جابهت الأنقلابيين بالخفوت، وعلى وقع أغنية مصرية تقول كلماتها ((ياو ويل عدو الدار من ثورة الأحرار)) بدأت زمر من ميليشيا ((الحرس القومي)) المسلحة بالبنادق الآلية من طراز بورسعيد تداهم المنازل وتقتا ......





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