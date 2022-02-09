بعد لقاء قاآني.. الصدر يظهر بالكوفية العراقية والإطار يستعد لجولة أخرى

2022/02/09 | 03:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في ظل تكتم يحرص عليه بشدة مقتدى الصدر، لم تتكشف بعد نتيجة الحوارات التي خاضها إسماعيل قاآني مع زعيم التيار في الحنانة.

واكتفى الصدر عقب اللقاء الذي جمعه بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري، بإصدار بيان بخط يد كرر فيه عبارته "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، في تأكيد على "رفض الانصياع إلى رغبات طهران أو واشنطن فيما يتعلق بالحكومة القادمة"، كما يفسر مقربون من الرجل.

بدوره نشر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري صورة للصدر قال إنها التقطت من أجواء اللقاء بقاآني.

ويظهر الصدر في الصورة مرتديًا الكوفية العراقية، ما عدّ إشارة أخرى على تمسك الصدر بموقفه أمام المحاولة الثانية لطهران في ظرف أيام.

بالتزامن قالت مصادر صحافية إنّ "الكتلة الصدرية تستعد لعقد مؤتمر في مبنى مجلس النواب اليوم الأربعاء 9 شباط/فبراير"، والذي قد يتضمن تطورات جديدة بشأن أزمة تشكيل الحكومة

كما علم "الترا عراق"، أنّ الإطار التنسيقي يستعد من جانبه لطرح مبادرة جديدة من سبع نقاط بهدف التوصل إلى حلّ للانسداد الراهن.

ويحاول قاآني، دفع الصدر إلى القبول بمشاركة جميع أطراف الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة عبر مناصب وحقائب وزارية.

وسبق أن أعلن الصدر، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتجميد المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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