أوديشو يقترب من إدارة غرفة ملابس أسود الرافدين

2022/02/09 | 03:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عرض اتحاد الكرة مهمة تدريب المنتخب الوطني على أربعة مدربين، عقب اجتماع لحسم الملف قبل الجولة المقبلة من المنافسات المؤهلة إلى كأس العالم

وعُقد الاجتماع بحضور كل من وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي.

وناقشَ الاجتماع بحسب بيانه تسمية مدرب المنتخبِ الوطنيّ المُقبل، مؤكدًا أن الإعلان عن أسم المدرب سيكون خلال 48 ساعة المقبلة "على أن يتفرغ لمهمة تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف البيان أن "الاتحاد سيعمل على توفير جميع سُبل النجاح للمدرب لتحقيق أفضل النتائج في المُباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم".

وكشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تفاصيل حسم اختيار مدرب المنتخب الوطني.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف عن اسمه في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الاتحاد عقد اجتماعه لمناقشة الأسماء المطروحة للمدربين المحليين ذوي الكفاءة والخروج باختيار شخص واحد منهم لتكليفه بقيادة المنتخب"، وقد تواصل الاتحاد مع المرشحين جميعًا و"عرض عليهم المهمة في الساعات الماضية".

وأوضح المصدر أن "المرشحين هم راضي شنيشل، وباسم قاسم، وعبد الغني شهد، وأيوب أوديشو"، مشيرًا إلى أنّ "بعضهم اعتذر لظروفه الخاصة وبعضهم رفض تسلم المهمة دون توضيح أسبابه رغم تقديم جميع التسهيلات والدعم له".

ولفت المصدر، إلى أنّ "الحوارات توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدرب أيوب أوديشو لتسلم مهمة تدريب المنتخب العراقي، لكن إدارة نادي الزوراء قد لا تسمح بتفريغه لإدارة المنتخب".

وبيّن المصدر، أنّ "الاتحاد قرر في اجتماعه تكثيف مفاوضاته مع نادي الزوراء والوصول لصيغة حل تؤدي لتسلم أوديشو قيادة المنتخب في المتبقي من تصفيات كأس العالم والنظر بما يليها"، إذ أنّ الاتحاد "متمسك بالمدرب أوديشو ويرى فيه كفاءة قادرة على إدارة صفوف المنتخب بانضباط عالي، خاصة لما ظهر عليه بنتائج طيبة مع فريق الزوراء والأندية الأخرى في الدوري العراقي".

وخلص المصدر، إلى أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان أيوب أوديشو مدربًا للمنتخب بعد الاتفاق مع نادي الزوراء".

وسبق أن أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش "بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم" كما ورد في بيان الاتحاد الذي أكّد "إسناد المهمة إلى مدرب محلي ستتم تسميته في الأسبوع المقبل".

اقرأ/ي أيضًا:

حسابات معقدة..



ماذا بقي من فرص الأسود للبقاء في أجواء كأس العالم؟

اتحاد الكرة يراسل "فيفا" لتثبيت حق العراق في اللعب على أرضه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوديشو يقترب من إدارة غرفة ملابس أسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوديشو يقترب من إدارة غرفة ملابس أسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).