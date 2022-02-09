هدف متأخر يرجِّح كفة الشرطة على الطلبة

2022/02/09 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

واصل الشرطة عروضه القوية بتغلبه مساء أمس على الطلبة بهدف وحيد في اللقاء الذي ضيَّفه ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز.

وأحرز هدف الفوز للشرطة المهاجم البديل علي يوسف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وبهذه النتيجة وصل رصيد الشرطة إلى 56 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق 19 نقطة على أقرب منافسيه.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم بلقاء القوة الجوية الذي يبحث عن الفوز الغائب عنه منذ 5 مباريات، عندما يواجه نادي القاسم ويدخل الصقور مبارة اليوم والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي المعروف عن الفريق الجوي، بما يسهم في تحقيق النقاط الكاملة واستعادة نغمة الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات السابقة، التي أبعدته عن دائرة المنافسة على اللقب.

ويأمل الأزرق أن تقدم التعاقدات الجديدة الإضافة المميزة له في مسابقتي الدوري والكأس محلياً والبطولة الآسيوية المهمة التي تنتظر ممثل كرتنا في المحفل القاري المقبل، إذ أوقعت القرعة الجوية إلى جانب الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

وبدوره يتطلع نادي القاسم إلى أن يكون نداً قوياً للصقور، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود.

ويقف الجوية في المرتبة الخامسة برصيد (34 نقطة)، بينما يمتلك نادي القاسم (20 نقطة).



وفي مباراة ثانية تبدو حظوظ نفط الوسط أوفر للفوز حينما يلاعب سامراء، عطفاً على نتائج المرحلة الأولى ونوعية اللاعبين، ويرنو عندليب الفرات لمواصلة النجاحات في الدوري، بهدف الحفاظ على موقعه ضمن الفرق المتقدمة، في حين يأمل أصحاب الدار بالحصول على نقطة ثمينة تكون حافزاً له في المباريات المقبلة، لاسيما أنه يعول على عناصره الجديدة والمتمثلة بالحارس الدولي السابق نور صبري وسيف سلمان وعلي سعد إضافة إلى المحترف اليمني ميلاد العميسي ومواطنه محمد هاشم والنيجيري ابراهيم اولابي والبرازيلي رامون، من أجل ترك المركز الأخير والتقدم في لائحة الترتيب.

ويلعب اليوم أيضاً الديوانية أمام النجف، في لقاء يطمح فيه أُسود الفرات إلى نفض الغبار وتصحيح المسار وتعويض النتائج السلبية، بغية الابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأولى، وعلى الجانب الآخر يسعى غزلان البادية إلى مواصلة عروضه الجيدة تحت قيادة المدرب حيدر عبودي، بالوقت الذي يحل فيه الميناء ضيفاً على أربيل في مباراة يستضيفها ملعب فرانسو حريري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف متأخر يرجِّح كفة الشرطة على الطلبة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف متأخر يرجِّح كفة الشرطة على الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).