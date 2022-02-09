الأسبوع المقبل موعداً لافتتاح ملعب الزوراء

2022/02/09 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

أكد مدير الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة اكتمال العمل في ملعب الزوراء الرياضي بنسبة 100 % من حجم الأعمال.

وأشار شاكر الجبوري إلى أن توجيهات ومتابعة وزير الشباب والرياضة كان لها الأثر البالغ بتسريع وإنجاز العمل في الملعب، لاسيما بعد التأخيرات المتكررة التي طالته خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الملعب سيفتتح خلال منافسات المرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز، بإقامة مباراة الزوراء والديوانية وستكون باكورة المواجهات التي سيحتضنها الملعب منتصف شباط الحالي.

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