درجال يخصص مقراً لاتحاد اليد

2022/02/09 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

كرم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال وفد المنتخب الوطني بكرة اليد المشارك في البطولة الآسيوية الأخيرة التي اختتمت في المملكة العربية السعودية وقدم فيها منتخبنا نتائج متميزة وكان قريباً من التأهل إلى كأس العالم وشمل التكريم الطاقم التحكيمي العراقي المشارك في البطولة أيضا.

وأوعز درجال بتخصيص القاعة الرياضية في منطقة السيدية ببغداد لتحتضن المنتخبات الوطنية وتكون مقراً إدارياً للاتحاد، كما تعهد درجال بتوفير كل ما يحتاجه المنتخب والخاص بمعسكراته والإعداد المثالي الذي ينسجم مع منهاج الملاك التدريبي للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن وزارة الشباب تشيد بما حققه أبطال كرة اليد وتثني على جميع الجهود الرامية لخدمة الرياضة وتحقيق أفضل النتائج التي ترفع اسم بلدنا عالياً في الاستحقاقات الدولية .

من جانبه ثمن رئيس اتحاد اللعبة محمد الأعرجي دور الكابتن عدنان درجال ودعمه لكرة اليد واهتمامه البالغ بتوفير سبل النجاح عبر وضع إحدى القاعات الرياضية تحت تصرف الاتحاد وتلبية احتياجات المنتخب الوطني والتكفل بإعداد مثالي يتلاءم مع ما يراه مدرب المنتخب فضلاً عن منتخبات الفئات العمرية.

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