زياش لن يعود إلى صفوف المنتخب المغربي.. ويتهم مدربه البوسني بـ

2022/02/09 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لاعب وسط تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، حكيم زياش، الثلاثاء، أنه لن يعود إلى صفوف منتخب بلاده المغرب، متهما مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش بـ"الكذب".

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