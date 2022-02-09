الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

2022/02/09 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق.وذكرت وكالة (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، أن "حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم 9/ 2 / 2022 (التوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت ، وعند الساعة 1،10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضافت: أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان" .

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