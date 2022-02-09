مجلس النواب الأميركي يقر تشريعا يجنب البلاد إغلاقا حكوميا 

2022/02/09 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقل من خمسة أشهر بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

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