مقتدي الصدر يغرد عن هوية الحكومة بعد لقاء قائد فيلق القدس الإيراني

2022/02/09 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدي الصدر، الثلاثاء، على أن الحكومة العراقية يجب أن تكون "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية".

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