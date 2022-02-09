أبرز ما قاله حسن نصرالله عن التدخل بشؤون الخليج والحريري ومهمة السفارة الأمريكية بلبنان

2022/02/09 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عددا من الملفات الإقليمية في مقابلة أجراها مع قناة العالم الإيرانية ونقلتها قناة المنار التابعة للحزب.

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