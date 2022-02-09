"ندوة الدوحة".. هل تمهّد لقيادة المعارضة السورية؟

2022/02/09 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي توصيات "ندوة الدوحة" بشأن المعارضة السورية؟

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