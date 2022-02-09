السفارة الأمريكية بالإمارات تحدث تحذير رعاياها من هجمات صاروخية محتملة

2022/02/09 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت السفارة الأمريكية في الإمارات، تحذيرها لرعاياها من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار "درون" محتملة، وذلك في بيان نشرته الثلاثاء.

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