أين توجد سيارة إيلون ماسك التي أطلقها في الفضاء؟

2022/02/09 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 4 سنوات، أقدمت شركة "سبيس أكس" على إطلاق صاروخ"فالكون الثقيل"، الذي يعد أقوى صاروخ تشغيلي في العالم، في مهمة علمية استكشافية، ولكنه كان يحمل السيارة الشخصية لرئيس شركة تسيلا للسيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك.

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