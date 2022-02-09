مدرب اليونايتد يحتج على اداء الحكام بعد تعادل مع بيرنلي

2022/02/09 | 08:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واععبر المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانغنيك، عن عدم رضاه عن أداء الحكام في بعض القرارات الحاسمة خلال التعادل 1-1 مع بيرنلي، امس الثلاثاء، وقال إن ذلك كلفه ضياع الفوز في تيرف مور بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفي المباراة، ألغى الحكم هدفين لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، أحدهما بسبب التسلل على هاري مغواير، بداعي أنه أعاق جاي رودريغيز لاعب بيرنلي قبل أن يسجل رافائيل فاران، والآخر بعدما اعتبر الحكم أن ماركوس راشفورد ارتكب خطأ قبل أن يسجل الفريق صاحب الأرض بطريق الخطأ في مرماهوقال رانغنيك في تصريح صحفي "أعتقد أننا أدينا بشكل رائع في الشوط الأول، ولم تكن هناك إمكانية للعب بشكل أفضل من ذلك.سجلنا 3 أهداف، وتم إلغاء الهدف الثاني، بعد خطأ من راشفورد، بشكل لا أفهمه".وأضاف "كان القرار غريبا جدا من الحكم المساعد.لقد أشار إلى وجود خطأ بعد 5 أو 6 ثوان من اللقطة"، واستطرد قائلا: "اندهشت حقا لأنه أشار بالراية بعدما دخلت الكرة المرمى.هل شاهد الخطأ بالفعل؟ أتفهم لماذا تم إلغاء الهدف الأول، رغم أن القرار كان قاسيا، لكن الهدف الثاني لا أفهم السبب".

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