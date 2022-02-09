2022/02/09 | 08:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد الحصول على حمام ساخن طويل إحدى الطرق العديدة للاسترخاء بعد يوم عمل شاق.ومع ذلك، هل يمكن أن يطيل الحمام من عمر الإنسان وتنظيف الأوساخ والعرق من جسده؟.وفقا لجامعة هارفارد، يمكن ذلك.وكما يقول الدكتور أدولف هوتر، أن “درجات الحرارة المرتفعة في حوض الاستحمام الدافئ تتسبب في تمدد الأوعية الدموية، ما […]

ظهرت المقالة عادة استحمام تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية..



ما هي؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادة استحمام تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. ما هي؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادة استحمام تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. ما هي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).