2022/02/09 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة للمرشد الأعلى السابق بإيران، الخميني وخليفته علي خامنئي إلى جانب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية تناول فيها موضوع التدخل بالشؤون الداخلية في لبنان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ماذا لو كانت صورة لعاهل السعودية أو ولي عهده محمد بن سلمان"؟.. مقابلة نصرالله وصورة بجانبه تثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ماذا لو كانت صورة لعاهل السعودية أو ولي عهده محمد بن سلمان"؟.. مقابلة نصرالله وصورة بجانبه تثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).