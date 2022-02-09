ماذا أعدوا لمنظمة العفو الدولية، أمنستي؟! - توفيق أبو شومر

2022/02/09 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر غصَّت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقد تقرير، منظمة العفو الدولية، أمنستي!لا يعود السبب إلى أن أمنستي، التي أسست عام 1961م في لندن، اتهمت إسرائيل اتهاما واضحا بالعنصرية والأبرتهايد، بل لأن أمنستي حركة يدعمها ثمانية ملايين عضو، وهي مدعومة من بعض دول أوروبا، لذا انبرى المفكرون والباحثون والصحفيون في استحداث آليات الرد على التقرير!ما أكثر الذين اعتبروا تقرير، أمنستي خطيرا جدا خطيرا لأنه يُشكك ف ......





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