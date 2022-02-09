من وراء إنقلاب 8شباط الدموي 1963؟ لمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين على الإنقلاب المشؤوم - صبحي مبارك مال الله

2022/02/09 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله واجهت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 المجيدة بقيادة الضباط الأحرار وجبهة الإتحاد الوطني ، بعد نجاحها ، وإزاحة النظام الملكي شبه الأقطاعي الرجعي السابق، قوى الثورة المضادة ، وبدأ تكثيف الجهود سواء على مستوى العراق أو على مستوى تدخل الدول الإقليمية والدولية للعمل على إسقاط الثورة .من خلال عدة مسارات وهي 1- المسار الداخلي – العراقي و2- الإقليمي والعربي 3- الدولي -الغربي -الأمريكي والبريطاني 4- المسار ......





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