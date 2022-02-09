2022/02/09 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاربعاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 400 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.8 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 400.514.564، وإجمالي الوفيات 5.762.582.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء […]

ظهرت المقالة عالمياً..



إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ400 مليون إصابة أولاً على ايرث نيوز.

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