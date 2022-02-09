2022/02/09 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن من الواضح أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيواصل الضغط على العالم الغربي مستخدما التهديد بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، التي قالت إن بوتين، حتى ولو لم يأمر بغزو هذا الشتاء، فإنه "يراهن على عكس مسار التحول الديمقراطي في أوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أيام حاسمة" في أزمة أوكرانيا.. الغرب يتوعد وبوتين يصر على التصعيد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أيام حاسمة" في أزمة أوكرانيا.. الغرب يتوعد وبوتين يصر على التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).