2022/02/09 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد جلستين من الخسائر حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما عوض مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات من إيران.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 91.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط تعود للارتفاع بسبب انخفاض المخزونات الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

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