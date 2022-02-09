مصر.. من هو بولس فهمي بعد قرار السيسي بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا؟

2022/02/09 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين بولس فهمي إسكندر بولس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا:

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