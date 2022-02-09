الجولة 20 من ممتاز الكرة تستكمل بأربع مواجهات اليوم

2022/02/09 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الاربعاء باقامة أربع مباريات.وسيواجه الديوانية فريق النجف على ملعب الادارة المحلية في تمام الساعة الواحد و45 دقيقة ظهراً بتوقيت بغداد.ويلاقي سامراء فريق نفط الوسط على ملعب سامراء في تمام الساعة الثانية ظهراً.ويلاعب فريق القاسم ضيفه القوة الجوية عند الساعة الثانية […]

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