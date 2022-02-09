البنك الدولي ولبنان… وكيف ينبغي على الناقد أن يبدأ بنقد ذاته - جلبير الأشقر

2022/02/09 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان هي في جوهرها «كساد متعمّد… فرضته على الشعب النخبة التي حكمت البلد لوقتٍ طويل وقبضت على الدولة ووضعت يدها على ريعها الاقتصادي… ولا تزال هذه القبضة قائمة بالرغم من (1) أزمة تُعدّ… من بين الانهيارات الاقتصاديّة الثلاثة الأكثر حدة عالمياً منذ الخمسينيات من القرن التاسع عشر؛ و(2) تحرّكات شعبيّة غير طائفية وأحياناً واسعة وكثيفة.



وفضّلت النخبة التمسّك بالسلطة وبريعِه ......





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