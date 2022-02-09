دور المرأة السياسي بين الواقع والمأمول - علاء عبد الحميد

2022/02/09 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_عبد_الحميد في مرحلة هي من أحرج المراحل التاريخية، تناضل المرأة العربية في دمشق و بغداد و طرابلس و صنعاء و بيروت، تناضل من أجل كسرة أو من أجل شربة ماء تناضل من أجل حليب أطفال لكي تطعم و أطفالها ، تبحث عن الدفئ بعد أن فشلت مسارات السلام في و قف الصراعات الداخلية.إن مصطلح تمكين المرأة السياسي يشيرإلى تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة، وقد أصبح هذا المفهوم موضوعًا هامًا للنقاش خاصة في الدول النامية و أصب ......





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