كم من الوقت يحتاج الإنسان لتناول مكملات “فيتامين د” لتعويض نقصه في الجسم؟

2022/02/09 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحتاج بعض الأشخاص لتناول المكملات الغذائية لتعويض النقص لديه في “فيتامين د”، حيث يعتبر أحد الفيتامينات الضرورية لبناء الجسم وتقوية المناعة وسلامة العظام وغيره من الفوائد الأخرى.قد تحتاج مكملات “فيتامين د” لشهرين أو ثلاثة أشهر وربما أكثر من ذلك لظهور تأثيرها على الجسم، وقد يتوقف الأمر على عدد من العوامل مثل: 1- […]

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