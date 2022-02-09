العطافي: تكاليف الطاقة المتجددة تعادل 10 اضعاف “المولد” ومشكلتنا بالنقل والتوزيع

2022/02/09 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد المتخصص بشؤون الطاقة، النائب السابق عباس يابر، ان تكاليف الطاقة المتجددة تعادل 10 اضعاف الطاقة المستحصلة من المولدات، لافتا الى ان المشاكل الحقيقية في الكهرباء تكمن في خطوط النقل وشبكات التوزيع.وقال يابر لـ /المعلومة/، ان “محطتي بسماية وواسط الحراريتان بامكانهما توفير الف ميكا واط من الطاقة، في حال تم الاعتناء بخطوط […]

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