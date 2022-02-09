2022/02/09 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها الفصل بشأن إعادة فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان البرلمان لم يشهد سابقا مثل السيناريو الذي يمر به الان فيما يتعلق بالتوقيتات الدستورية للترشح للرئاسة.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الجمهورية قد فاتحت المحكمة الاتحادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي: المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).