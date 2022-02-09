زيارة الرئيس الفرنسي لروسيا شكلت

2022/02/09 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا حملت معها "عنصر انفراج" في الأزمة بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا، لكنها لم تحقق أي "معجزة".

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