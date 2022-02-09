منطقة قرب مطار بغداد تستغيث بالاجهزة الأمنية لانقاذها من خطر العصابات

2022/02/09 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ناشدت منطقة على مقربة من مطار بغداد الدولي، بتدخل امني عاجل لانهاء خطر العصابات ومسك ارضها بشكل جيد للحفاظ على الأهالي وكذلك درء الخطر الذي قد يتعرض له مطار بغداد عبر استغلال العصابات لاراضيها.وقال لفيف من أهالي منطقة أبو دشير الثانية لـ /المعلومة/، ان “منازل المواطنين تتعرض بين الحين والأخر الى السرقة […]

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