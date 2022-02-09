مقتل 14 شخصاً على الأقلّ في كولومبيا بانهيار أرضي

2022/02/09 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعلقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 34 بجروح في كولومبيا بانهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.وتسبّب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة.وأوضح المسؤول المحلي كارلوس مايا "أحصينا 14 قتيلا و34 جريحا" وعملت فرق الإنقاذ بين الأوحال بحثاً عن ناجين،.ونشرت وكالة إدارة الكوارث صورة تكشف عن فجوة في المساحة الخضراء نتيجة الانهيار الأرضي.وعبّرت فرق الانقاذ عن خشيتها من أن تؤدّي انهيارات أرضية جديدة إلى انسداد نهر أوتون المجاور ما قد يفاقم الكارثة.وتم إجلاء الكثير من العائلات التي تقيم على مقربة من النهر خشية فيضانه.وقال سكرتير الحكومة في ريسارالدا، ألفارو أرياس لإذاعة بلو "نحن حالياً نتعامل مع محيط منطقة الإخلاء بكاملها لأننا ما زلنا نرصد عدم استقرار في التربة".

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