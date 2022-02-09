خبير اقتصادي: ماضون باستثمار الغاز المصاحب وقد نكون احد مصدريه للعالم

2022/02/09 | 09:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان العراق ماضٍ في استثمار الغاز المصاحب في الفترة المقبلة، لافتا الى ان العالم يتجه نحو هذا الوقود وقد يكون العراق احد المصدرين في وقت تشهد فيه أوروبا توترات تسببت بأزمة في الغاز.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “العراق يمتلك الغاز المصاحب وبامكانه ان يكون منفذ للايرادات […]

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