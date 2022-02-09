كأنه مشهد من فيلم رعب.. شاهد آلاف الغربان تغزو مدينة في أمريكا

2022/02/09 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه مدينة سانيفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشكلة فريدة من نوعها: الغربان.غزت آلاف الغربان البلدة الصغيرة على مدار العامين الماضيين، وبينما لا يعاني السكان من مشكلة مع الغربان أنفسهم، إلا أنهم يواجهون مشكلة فضلاتها المتساقطة.

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