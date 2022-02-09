قطار يدهس مركبتي “توك توك” ويسقط قتيلاً في مصر

2022/02/09 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في حادثة جديدة، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في اصطدام قطار بمركبتي توك توك في طنطا شمال مصر.وأعلنت هيئة السكك الحديدية مقتل شخص وإصابة آخر، تم نقلهما لمستشفى الجامعة بطنطا، في اقتحام مركبتي توك توك منفذ القاصد للسكك الحديدية واصطدامهما بقطار.كما أفاد بيان لهيئة السكك الحديدية بأن مركبتي توك توك اقتحمتا […]

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