2022/02/09 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان ذهاب رئاسة البرلمان باتجاه إعادة فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، يهدف الى اتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي بتقديم مرشح بديل لزيباري ومن ثم الذهاب باتجاه عقد الجلسة من اجل تمريره.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي بات يدرك جيدا، ان زيباري مرفوض من قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيكاني: فتح باب الترشح للرئاسة يتيح للديمقراطي استبدال زيباري بمرشح جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيكاني: فتح باب الترشح للرئاسة يتيح للديمقراطي استبدال زيباري بمرشح جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).