تعرف على فوائد البطاطا الحلوة؟

2022/02/09 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف خبراء التغذية عن مادة غذائية يمكن أن تحل محل البطاطس في النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.والبطاطس عند تحضيرها وتناولها بصورة صحيحة مع المواد الغذائية الأخرى لا تلحق أي ضرر بالصحة والمظهر الخارجي.ولكن يمكن استبدالها بالبطاطا الحلوة.ويفترض خبراء التغذية، أن البطاطس كمصدر للنشا، يساعد على […]

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