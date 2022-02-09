الرافدين يعلن استمرار عمليات السحب والايداع في فروعه

2022/02/09 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.: اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم”.وأشار البيان الى انه “تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة […]

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