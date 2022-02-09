الخارجية الروسية : الهجوم على اوكرانيا وغيرها.. فكرة مجنونة لااساس لها

2022/02/09 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول الغرب، بشأن خطط روسيا للهجوم على اوكرانيا والدول المجاورة هي فكرة مجنونة، لا أساس لها.وقال لوكالة سبوتنيك: بشكل عام، كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه حتى في حالة عدم وجود أسباب لتطبيق هذا النوع من القيود على روسيا، فسيتم العثور عليها ، أو بالأحرى اختراعها، بما في ذلك ، كما أكدنا بالفعل ، فكرة هجوم على دول الجوار مجنونة، لا أساس لها.وكثفت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الضاربة؛ ويأتي ذلك، في الوقت، الذي تدعي فيه سلطات كييف والإدارة الأميركية، أن روسيا تحشد قوات كبيرة على حدود أوكرانيا، تمهيدا لشن عملية غزو جديدة.وتؤكد روسيا عدم وجود أي نية لديها، لشن عدوان على أوكرانيا؛ وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا./انتهى3

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