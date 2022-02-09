العراق والسعودية يبحثان بعض المشاكل التي تواجه الجاليّة العراقيَّة في المملكة

2022/02/09 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق والسعودية بعض المشاكل التي تواجه الجاليّة العراقيَّة في المملكة.وذكر بيان لوزارة الخارجية,ان سفير العراق لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة عبد الستار هادي الجنابي التقى وكيل وزارة الخارجيَّة السعوديَّة للشؤون القنصليَّة تميم الدوسري، في مبنى وكالة الوزارة وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا التي تخص العمل القنصليّ ".كما عرض السفير بحسب البيان,بعض المشاكل التي تواجه الجاليّة العراقيَّة في المملكة، وقد وعد الوكيل بالعمل على حل هذه الإشكالات بالتعاون بين سفارة العراق ووزارة خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة"./انتهى2

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