2022/02/09 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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