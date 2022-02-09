2022/02/09 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارات المدارس تأخذ على عاتقها تحديد الزي المدرسي فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بيانا بشأن فرض الحجاب على طالبات المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بيانا بشأن فرض الحجاب على طالبات المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).