استشهاد 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار

2022/02/09 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني في الانبار، اليوم الاربعاء، عن استشهاد ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الرطبة غربي المحافظة.وقال المصدر إن “ثلاثة جنود استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الصكار في قضاء الرطبة استهدفت عجلة مااسفر عن استشهاد ثلاثة جنود”.وأضاف انه “تم تطويق مكان الحادث من قبل القوات الامنية فيما تم نقل […]

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