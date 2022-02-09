2022/02/09 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دراسة حديثة إن استبدال "النظام الغذائي الغربي" الذي يركز على اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بـ "نظام غذائي محسن" يركز على تناول المزيد من الفواكه والخضرواتوالبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات يزيد من عمر الإنسان أعواما طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تغييرات في النظام الغدائي قد تطيل عمر الرجل 13 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: تغييرات في النظام الغدائي قد تطيل عمر الرجل 13 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).