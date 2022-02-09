2022/02/09 | 09:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 3VVK9w5dvUM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. أهالي حي ميسان يحتجون على تحويل المتنزهات إلى مشاريع استثمارية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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