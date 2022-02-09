2022/02/09 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _7gr-EPKg60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طموحها دخول موسوعة غينيس.. سندس صاحبة موهبة الرسم بالكي والنحت على الالواح | تقرير : علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طموحها دخول موسوعة غينيس.. سندس صاحبة موهبة الرسم بالكي والنحت على الالواح | تقرير : علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).