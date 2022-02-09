اليوم.. أربع مواجهات في الجولة الـ20 من ممتاز الكرة

2022/02/09 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتقام بعد ظهر اليوم الأربعاء، أربع مباريات ضمن الجولة الـ20 من منافسات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز أبرزها لقاء القوة الجوية والقاسم.ويستقبل فريق القاسم في ملعب الكفل الأولمبي ضيفه فريق القوة الجوية في مباراة يطمح فيها الضيوف إلى تحقيق العلامة الكاملة والعودة بنتيجة ايجابية لتعويض النقاط التي فرَّط بها في المرحلة الأولى، واستعادة موقعه الحقيقي بوصفه منافساً بقوة على البطولات المحلية والخارجية، بوجود نخبة من اللاعبين المميزين الذين جلّهم في صفوف المنتخبات الوطنية إضافة إلى المحترفين.في المقابل استعدَّ فريق القاسم لهذا اللقاء بشكل جيد، فقد استثمر فترة التوقف بين المرحلتين بإجراء التدريبات المكثفة وخوض المباريات الودَّية أملاً في الوصول إلى تشكيلة منسجمة ومستقرة من خلال زجِّ أسماء لم تحصل على فرصتها في مباريات الدوري في أدوار ماضية.وفي باقي المباريات يلتقي فريق النجف بمضيفه النجف في ملعب الإدارة المحلية، ويحل نفط الوسط ضيفاً على سامراء، ويستقبل فريق أربيل الميناء البصري في ملعب فرانسو حريري.وتختتم مباريات الجولة الـ20 يوم غد الخميس، باقامة مباراة واحدة تجمع فريقي الصناعة والزوراء في ملعب الصناعة.

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