مقتل واصابة 6 جنود سوريين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

2022/02/09 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل جندي سوري، فيما أصيب خمسة آخرون، الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إنه “حوالي الساعة 56ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً […]

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