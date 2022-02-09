2022/02/09 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تستكمل مباريات الاسبوع الـ20 من الدوري الممتاز بكرة القدم، باقامة أربع مباريات.وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الاسبوع الـ20 من الدوري الممتاز بكرة القدم، تستكمل اليوم باقامة أربع مباريات في بغداد والمحافظات”.واوضح ان “الديوانية سيواجه فريق النجف على ملعب الادارة المحلية، فيما يلاقي سامراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. أربع مواجهات في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. أربع مواجهات في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).