2022/02/09 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن ضبطها موادَّ طبيَّة خاصَّة بجراحة القلب مُنتهية الصلاحية، وحالات مساومةٍ واستغلالٍ للمرضى في أحد المُستشفيات في محافظة الأنبار.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُستشفى الفلوجة التعليميِّ، تمكَّن من ضبط موادَّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مواد طبية لجراحة القلب منتهية الصلاحية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مواد طبية لجراحة القلب منتهية الصلاحية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).